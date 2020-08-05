لبنان | هذا ما جاء في رسالة الفيفا إلى رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم

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ووجه إنفانتينو رسالة الى رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، واصفاً إياه بالصديق، عبّر فيها عن تضامنه مع لبنان مبدياً أسفه الشديد لقاء الحادث المأساوي. وقال إنفانتينو في رسالته “تلقّينا بحزنٍ كبير خبر الانفجار العنيف الذي دمّر ميناء بيروت بعد ظهر أمس والذي أدى إلى قتل عشرات الناس وإصابة العديد منهم بجروح”، وأضاف “بالنيابة عني وعن الإتحاد الدولي لكرة القدم، أود أن أشارككم أعمق تعاطفي مع أسر الضحايا، وكذلك تضامني مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب والحداد الشديد الذي تمرّ به البلاد تفكيرنا معكم جميعاً”.
وختم إنفانتينو رسالته قائلاً “وآمل أن تساعد كلمات دعمي بطريقة ما في إحلال القليل من السلام والعزاء في هذا الوقت الحزين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.