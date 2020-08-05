لبنان | إطلاق جسرا جويا إغاثيا من القاهرة إلى بيروت

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كما قررت مصر ايفاد عدد من الاطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والاسعاف الطبي لتنضم الى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.
وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري الى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود واسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الاهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الاشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذاً لقرار القيادة المصرية بالوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.