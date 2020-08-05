لبنان | إطلاق جسرا جويا إغاثيا من القاهرة إلى بيروت

كما قررت مصر ايفاد عدد من الاطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والاسعاف الطبي لتنضم الى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري الى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود واسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الاهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الاشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذاً لقرار القيادة المصرية بالوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.