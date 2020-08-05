لبنان | فرنسا تفتح تحقيقا إثر إصابة 21 فرنسياً في انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويذكرأن الرئيس مانويل ماكرون يصل بيروت غدا للتضامن مع الشعب اللبناني، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أرسلت دعما طبيا للمستشفيات اللبنانية، كما ستصل مساعدة ثالثة غدا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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