لبنان | مجلس القضاء الاعلى يعاهد الشعب اللبناني بإنزال العقوبات بحقّ المرتكبين

إنّ مجلس القضاء الأعلى اذ يتشارك مع اللبنانيين، آلامهم وجراحهم، بعد هول المأساة التي ضربت أمس عاصمة الوطن بيروت، يتوجّه بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء ويتمنّى الشفاء للجرحى والنجاة للمفقودين، كما يواسي كلّ من أصابه ضرر.

ويهمّه التأكيد أنّه تابع ويتابع مع النائب العام التمييزي مسار التحقيقات التي باشر بها، ويعاهد الشعب اللبناني، ومن منطلق دوره في السهر على حسن سير القضاء، العمل من دون هوادة على أن تُنجَز هذه التحقيقات للوصول الى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحقّ المرتكبين.

كما أنّ مجلس القضاء الأعلى يطلب عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، بعيداً عن الإحاطة بكل المعطيات الثابتة المتعلقة بالملف