لبنان | المنتدى السياسي الإقتصادي الإجتماعي: نُحمِّل السُّلطة المسؤوليّة الماديّة و المعنويّة الكاملة عن هذه الكارثة

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واضاف “بعد قرابة ال ٢٤ ساعة على الانفجار الكارثي للعنبر رقم ١٢ و تسبّبه بدمارٍ طال بيروت بأكملها. و هنا نُحمِّل السُّلطة المسؤوليّة الماديّة و المعنويّة الكاملة عن هذه الكارثة و نعتبرها غير مؤهّلة لا مهنيّاً و لا أخلاقيّاً للقيام بتحقيقٍ شفّاف لمحاسبة المتسبّبين، خاصّةً و أنها المسؤولة أساساً عن الإنهيار الإقتصادي و عن سرقة و تهريب مقدّرات الشّعب اللبناني بالإضافة إلى عزل لبنان دوليّاً”.
وشدد على ضرورة ” جلاء الحقيقة الكاملة من خلال تكليف لجنة دوليّة مختصّة للتحقيق و كشف ملابسات هذا الإنفجار، و ندعو اللبنانيّين إلى محاسبة المسؤولين المجرمين وتعليق المشانق علناً إذ بات استمرار وجودهم في الحُكم خطراً على حياة اللبنانيّين”.
وأكد “أنّه على الرُّغم من مأساويّة الحدث و فداحة الخسائر، لكنّه سيزيد الأحرار في لبنان إصرارً على المضي قُدُماً في مسعاهم لإسقاط منظومة الفساد و ستنتفض بيروت بسواعد الأحرار و ستخرُج مجدّداً كالطّير من تحت الرماد”،
وختم “يتقدّم ناشطو المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي بأحر التعازي لعائلات الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل لجميع الجرحى و العودة السالمة للمفقودين”.
#علّقوا_المشانق
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