لبنان | وزارة الطاقة: خروج محطة التحويل الرئيسية في الاشرفية عن الخدمة بسبب الانفجار

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بنتيجة ذلك وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً انطلاقاً من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الاقصى من التغذية لمواكبة اعمال الانقاذ.
وقد ادى عصف الانفجار الى خروج محطة التحويل الرئيسية في الاشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفادياً لحصول اي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.
لذلك، باشرت فرق الصيانة العمل على مسح الاضرار تمهيداً للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت”.
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