لبنان | تامر: مرفأ طرابلس خال من اي مواد خطرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولفت تامر الى ان “المرفأ خال تماما من هذه المواد”، مشيرا الى ان “المرفأ لا يستقبل اي مواد لها علاقة بالكيمائيات والمفرقعات النارية او اي مواد خطرة اخرى”، وتمنى على “وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات من المصادر المعنية قبل نشرها، فاقتضى التوضيح”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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