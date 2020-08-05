كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف عبود” رصدنا اعتمادات بقيمة 30 مليار ليرة والخطة الاساسية هي مساعدة الناس على ترميم بيوتها بالحد الادنى والمساعدة على رفع الزجاج والركام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محافظ بيروت: رصدنا اعتمادات بقيمة 30 مليار ليرة لـترميم البيوت بالحد الادنى ورفع الركام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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