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وأضاف حسن :”لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات وانما موضوع استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة والمساعدات يجب أن تتوجه من المطار الى الوزارة تحت إشراف الجيش”
وكان حسن قد سجل اعتراضه على طرد فريق من وزارة الصحة من المطار على اعتبار أن ليس لديهم أي صلاحية لاستلام المساعدات الطبية التي تأتي من الدول، وذلك بعد اعطاء صلاحيات مطلقة للجيش في اعلان حالة الطوارئ.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن:استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة وكلنا ثقة بإدارة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.