لبنان | حسن:استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة وكلنا ثقة بإدارة الجيش

وأضاف حسن :”لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات وانما موضوع استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة والمساعدات يجب أن تتوجه من المطار الى الوزارة تحت إشراف الجيش”

وكان حسن قد سجل اعتراضه على طرد فريق من وزارة الصحة من المطار على اعتبار أن ليس لديهم أي صلاحية لاستلام المساعدات الطبية التي تأتي من الدول، وذلك بعد اعطاء صلاحيات مطلقة للجيش في اعلان حالة الطوارئ.