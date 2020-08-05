لبنان | مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب إيداعه التقارير المتعلقة بتخزين نترات الأمونيوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلب ايداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من “نيرات الأمونيوم” وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الشأن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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