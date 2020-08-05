لبنان | وزني تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي مستفسرا عن حاجات لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقل وزني الى Le Maire حاجة لبنان الى المساعدة الفرنسية على مختلف الصعد الغذائية والطبية ومواد البناء وطلب منه مساعدة لبنان من اجل تامين ضمان فتح اعتمادات للخارج”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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