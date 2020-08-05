كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت شريم “الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين” وفي سياق متصل أجاب وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية عما إذا كان القرار سيشمل الوزراء ” نعم لا اسماء محددة بل الجميع السابقون والحاليين” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام..وهل سيشمل القرار الوزراء ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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