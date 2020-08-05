لبنان | فيديو مؤثر لسيدة لبنانية ..تعزف على البيانو وسط منزلها المدمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وانتشر فيديو العزف على البيانو على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه اللبنانيين، الذين لم يتوانوا على مدار السنين تقفي شعاع الأمل بقليل من الحياة، لكن كارثة بيروت البارحة قتلت كل محاولات اللبنانيين في الاستمرارية. ليمسي هذا البيانو خلاصا لحظيا لهذه السيدة، من وحشية ما حدث لبيروت تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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