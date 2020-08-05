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وقالت :”لحظة إهمال في بيروت تركت وراءها مئات الشهداء، آلاف الجرحى، مئات المفقودين، آلاف العائلات المهجرّة من بيوتها… رغم كل الحروب التي مرّت على لبنان، للمرة الأولى تكون المأساة بهذا الحجم. وهذا أتى خلال الازمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الشعب اللبناني بكل أطيافه، إضافة إلى تفشي وباء كورونا وتأثيره على نمط الحياة الاجتماعية”.
واطلقت النداء طالبة الدعم والمساعدة من كل الجهات العالمية والوطنية على كل الأصعدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كاريتاس: نحن في جهوزية تامة لتأمين الغذاء والادوية والثياب ومرافقة العائلات المتضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.