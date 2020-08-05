لبنان | #علقوا_ المشانق… مطالبة بمحاكمة المتسببين بانفجار بيروت

رواد موقع “تويتر” طالبوا بمحاكمة كل المسؤولين الذين كانوا في مناصبهم خلال فترة دخول شحنة “نترات الأمونيوم” وكل المسؤولين عن الملف منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وضرورة عدم افلاتهم من العقاب المستحق ومحاسبة كل من ساهم في وصول بيروت لهذه الحالة.

منهم من كتب ” طبعتم ذاكرة جماعية سوداء كاملة المعالم في ذهن جيل بكامله انتم العار ثم العار ثم العار” و”ما بدنا مساعدات انسانية وطبية ، بدنا الدول يساعدونا نقبع هالمجرمين اللي مكمشين بكراسين وحاكمينا”، و” المسؤول الأول والأخير عن خراب لبنان هو حزب السلاح والمخدرات والإرهاب حزب الشيطان السرطاني الذي دمر بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء وسيقضي على كل العواصم العربية ان لم يتم استئصاله سريعاً.” و” #علقوا_المشانق عليكم أن تدفعوا ثمن حرقات قلوب الأمهات ورعب الأطفال”.