كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما تلقى اتصالا من وزيرة خارجية إندونيسيا رتنو مرسودي التي أبدت استعداد بلادها لإرسال مساعدات عاجلة للبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب تلقى اتصالين من وزيري خارجية بريطانيا واندونيسيا اكدا دعم بلادهما للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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