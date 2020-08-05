كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبلغت الكمية التي تسلمتها شركات التوزيع 7,485,287 سبعة ملايين وأربعماية وثمانية وخمسين ألفا ومئتين وثمانية وسبعين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام واكب عملية توزيع 7,485,287 ليترا من المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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