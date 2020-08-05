لبنان | كركي: الأضرار في الصندوق محدودة ونتابع كل ما يتعلق بصحة المضمونين

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وفي هذا الإطار، ومنذ البارحة، أجرى المدير العام “سلسلة إتصالات لتوفير الحماية اللازمة للمكاتب المتضررة مع معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين والتي تابعت الموضوع حتى ساعة متأخرة من ليلة البارحة”.

وتلقى الدكتور كركي اليوم سلسلة من الإتصالات من رئيس مجلس إدارة الصندوق غازي يحيا “لمواكبة الأحداث في الضمان”، وكذلك من نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، وتم تبادل وجهات النظر حول طريقة متابعة الأوضاع الصحية للبنانيين عموما وللمضمونين خصوصا والحاجات المطلوبة.

وتفقد المدير العام الأضرار التي لحقت بالمركز الرئيسي للصندوق برفقة رئيس دائرة المباني في الضمان، وتلقى تقارير من مدير الإحصاء وتنظيم أساليب العمل عن الأضرار التي لحقت بأجهزة المكننة في الصندوق بعد جولته الميدانية على المكاتب، ومن مدير التفتيش والمراقبة المكلف متابعة أعمال مكاتب الصندوق ومديرية ضمان المرض والأمومة.

وكذلك تلقى تقريرا من المديرة الإدارية التي جالت على مكتبي الدورة وبرج حمود عن الأضرار التي لحقت بهما، وتلقى تقارير عن مكاتب: الدورة- برج حمود – بدارو – الأشرفية.

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واطلع الدكتور كركي على الأوضاع الصحية للمضمونين من خلال تقارير رفعها إليه رئيسة الأطباء في الصندوق ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وسيتابع باستمرارا مع المسؤولين عن الطبابة والإستشفاء في الصندوق كل ما يتعلق بصحة المضمونين.

وأمل “معالجة الأضرار ورفع الركام من مكاتب الصندوق والمركز الرئيسي في الأيام القليلة المقبلة لمعاودة العمل في كل مديريات ومكاتب الصندوق في أسرع فرصة..

وأشاد المدير العام بـ”الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية كافة – من مستشفيات

و أطباء وممرضين – و كل من ساهم في إجلاء الضحايا والجرحى ورفع الأنقاض.

وفي الختام، تقدم الدكتور كركي بـ”أحر التعازي من ذوي الشهداء الذين سقطوا أمس”، وتمنى “الشفاء العاجل لجميع الجرحى”، وشد على “أيادي أهاليهم”، ودعا أن “يمدهم الله بالصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الصعبة التي تمر بها البلاد”.