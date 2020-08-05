لبنان | قائد الجيش تفقد العسكريين المصابين..داعيا للاستنفار الكامل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعطى العماد عون توجيهاته للاستنفار بشكل كامل لمواكبة عمليات الإسعاف وتقديم المساعدة الطبية اللازمة واستيعاب أقصى ما يمكن من الإصابات ومعالجتهم. واطلع عون من رئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف على الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الطبابة العسكرية للمساهمة بعمليات نقل الجرحى العسكريين والمدنيين وإسعافهم. وختاما تفقد العماد عون مرفأ بيروت لاسيما قاعدة بيروت البحرية ومبنى موسيقى الجيش ومبنى مديرية التوجيه وفوج المدفعية الأول في الكرنتينا، والتي كانت تضررت نتيجة الانفجار، متفقداً الضباط والعسكريين الذين أصيبوا يوم أمس.، تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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