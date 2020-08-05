كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلب إيداعه كل التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية وأية مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الإنفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع، وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرته تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عويدات كلف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الفورية حول انفجار المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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