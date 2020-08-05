لبنان | اجتماع في الهيئة العليا للاغاثة بحث في الاسراع بالترميم والاعمار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واعلن المجتمعون ان “شركة خطيب وعلمي ستقوم مع المؤسسات والاجهزة المختصة بتقويم الاضرار عبر إرسال فرق فنية، بالاضافة الى مساهمات من شركة استشارات فنية وهندسية مجانية لتسريع عملية الترميم والاعمار، ستقوم باستخدام احدث التقنيات والتطبيقات في مجال ادارة الكوارث للمساعدة في وضع الحلول اللازمة باسرع وقت”. ثم تفقد المجتمعون موقع الانفجار للبدء بتنفيذ المهام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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