لبنان | الخارجية الأردنية: إصابة مواطنين في انفجار بيروت تمت معالجتهما

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وتشير المعلومات التي وردت من السفارة لغاية الان ان الجميع بخير باستثناء اصابة مواطنين اردنيين تم ادخالهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقوم السفارة بمتابعة اوضاعهما الصحية كما يتم التواصل مع ذويهما لطمأنتهم”.

وأهابت الوزارة بـ “الجالية الاردنية في الجمهورية اللبنانية التزام اجراءات السلامة العامة واخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية اللبنانية، كما تدعو المواطنين الاردنيين التواصل مع السفارة او وحدة مركز العمليات في الوزارة في الحالات الطارئة على الارقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الاردنية في بيروت: 0096181699837

وحدة مركز العمليات في الوزارة: 00962795497777

وأكدت الوزارة أنها تقدم تعازيها ومواساتها بضحايا الانفجار الاليم وامنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وان يحفظ الله الجمهورية اللبنانية.