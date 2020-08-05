- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتشير المعلومات التي وردت من السفارة لغاية الان ان الجميع بخير باستثناء اصابة مواطنين اردنيين تم ادخالهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقوم السفارة بمتابعة اوضاعهما الصحية كما يتم التواصل مع ذويهما لطمأنتهم”.
وأهابت الوزارة بـ “الجالية الاردنية في الجمهورية اللبنانية التزام اجراءات السلامة العامة واخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية اللبنانية، كما تدعو المواطنين الاردنيين التواصل مع السفارة او وحدة مركز العمليات في الوزارة في الحالات الطارئة على الارقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الاردنية في بيروت: 0096181699837
وحدة مركز العمليات في الوزارة: 00962795497777
وأكدت الوزارة أنها تقدم تعازيها ومواساتها بضحايا الانفجار الاليم وامنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وان يحفظ الله الجمهورية اللبنانية.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الخارجية الأردنية: إصابة مواطنين في انفجار بيروت تمت معالجتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.