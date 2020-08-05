لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: اصابتان جديدتان بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الحالات الايجابية قيد المعالجة: 40. كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة ما رفع العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 87 حالة. اما حالات الحجر المنزلي فاستقرت على 105حالات قيد المتابعة والمراقبة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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