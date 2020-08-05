لبنان | مساعدات فرنسية وإطفاء برج إيفل ووحدة مختصة بالدفاع المدني والاسعافات تضامناً مع لبنان

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ولهذه الغاية، أبلغت عمدة باريس آن هيدالغو السفير اللبناني في باريس رامي عدوان قرار منح مساعدات بقيمة مئتي ألف أورو للمتضررين بواسطة الصليب الاحمر. وسيطفئ برج ايفل انواره مساء اليوم تضامنا وحزنا.

كذلك التقت عمدة مرسيليا ميشيل روبيرولا القنصل العام سونيا ابو عازار وابلغتها عن ارسال وحدة مختصة بالدفاع المدني والاسعافات الى بيروت على متن رحلة خاصة منظمة بالتعاون مع CMACGM، كما أبلغتها عن تنكيس الاعلام على مبنى بلدية مارسيليا حدادا على ارواح الشهداء وتضامنا مع اللبنانيين.