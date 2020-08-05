- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واقتلعت واجهات من مكانها، وخلعت أبواب، وسقطت الأسقف المستعارة في المكاتب والأروقة من شدة العصف.
وأصيبت الزميلة سمر مبسوط بجروج مختلفة جراء تساقط الزجاج عليها، الأمر الذي استدعى نقلها الى المستشفى. كذلك جرح الزميل سمير عبود.
ورغم الإصابات والأضرار، استمر العمل طبيعيا في كل مديريات الوزارة ولم تتراجع وتيرة الإنتاج، وهو ما كان محل ثناء من وزيرة الاعلام منال عبدالصمد نجد والمدير العام للوزارة حسان فلحة.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جريحان في وزارة الإعلام وأضرار جسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.