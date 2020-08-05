لبنان | جريحان في وزارة الإعلام وأضرار جسيمة

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واقتلعت واجهات من مكانها، وخلعت أبواب، وسقطت الأسقف المستعارة في المكاتب والأروقة من شدة العصف.

وأصيبت الزميلة سمر مبسوط بجروج مختلفة جراء تساقط الزجاج عليها، الأمر الذي استدعى نقلها الى المستشفى. كذلك جرح الزميل سمير عبود.

ورغم الإصابات والأضرار، استمر العمل طبيعيا في كل مديريات الوزارة ولم تتراجع وتيرة الإنتاج، وهو ما كان محل ثناء من وزيرة الاعلام منال عبدالصمد نجد والمدير العام للوزارة حسان فلحة.