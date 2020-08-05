لبنان | دياب: حجم الكارثة التي استفقنا عليها أكبر بكثير من قدرتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “التحقيقات أولوية وعلينا تأمين مأوى للمتضررين وإصلاح الاضرار الجزئية، والبلد يعيش ازمة وطنية وادعو كل القوى السياسية لوقف السجالات والتكاتف لإنقاذ البلد”. وأشار الى ان “الناس غير مهتمة بتراشق التهم، وادعو الجميع للتعاون وتقديم الجهد للمساعدة، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شيء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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