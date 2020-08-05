لبنان | عون: مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعا عون الهيئة العليا للاغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة. وشكر الدول الشقيقة والصديقة وأناشدها الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا وعائلاتنا المنكوبة وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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