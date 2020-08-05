لبنان | اتحاد نقابات المخابز والافران بعد اجتماعها مع نعمة: الطحين مؤمن بصورة دائمة للأفران

واشار الى انه” تم اليوم تحويل الباخرة التي كانت تتحضر للدخول الى مرفأ بيروت والى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها”، مؤكدا ان “هناك كميات مخزنة من القمح لدى المطاحن تكفي لمدة تزيد عن شهر، وبالتالي ان الطحين مؤمن بصورة دائمة للأفران التي بدورها تؤمن الخبز بشكل دائم ومستقر” .

وطالب مجلس الوزراء “بتأمين الاحتياط اللازم من القمح لمنع حصول اية ازمة في المستقبل، دون الاتكال على القطاع الخاص”، مشيرا الى “ضرورة توفير المازوت بالسعر الرسمي للمطاحن والافران” .

ونوه بالجهود التي قام ويقوم بها وزير الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المدراء العامين لتأمين استقرار الوضع التمويني الغذائي وخصوصا مادتي القمح والطحين بصورة متواصلة، مؤكدا “المساعي والاتصالات التي بذلها الوزير نعمة حتى وقت متأخر من ليلة امس مع تجمع المطاحن واتحاد المخابز والافران والاستماع الى رأيهم والاخذ بمقترحاتهم الاّيلة الى تأمين استقرار في توفير الرغيف للمواطنين”.

ودعا المواطنين الى “عدم الخوف والتهافت والوقوف امام الافران لشراء الخبز وتخزينه خصوصا ان الخبز مؤمن بشكل عادي ومستقر في ظل رقابة فاعلة وصارمة من وزارة الاقتصاد والتجارة”.