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أضاف البيان: “إنه قدر الممرضات والممرضين الذين لم يبخلوا يوما عن تلبية نداء الإستغاثة لنجدة وإسعاف المصابين والجرحى والعناية بالمرضى والمحتاجين مهما كان ثمن التضحية غاليا. إنه نضال الأبطال الذين برهنوا مرة جديدة أنهم صمام أمان وخط الدفاع الأول عن الناس في كل الأزمات والكوارث وكلما سقط شهيد يعاهده زملاؤه بتكملة المسيرة”.
وختم: “إن النقابة إذ تقدر كل الجهود الجبارة التي بذلت في الساعات الماضية، تتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل وتعاهد كافة الزملاء بأن الدم والعرق لن يذهب هدرا ولا بد لليل أن ينجلي. رحم الله الشهداء الأبطال”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة الممرضات والممرضين نعت شهداءها: نعاهدكم تكملة المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.