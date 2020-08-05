لبنان | “المطارنة الموارنة”: الابرشيات والرهبانيات والمدارس والاديار مستعدون لاستقبال المواطنين

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وقالوا في بيان بعد اجتماعهم، “بيروت لطالما قامت من تحت الركام لتبقى منارة العيش الواحد، ونقف الى جانب اهل بيروت ونؤكد لهم قربنا ومحبتنا”.

وقال البيان، “أكدت الابرشيات والرهبانيات والمدارس والاديار الاستعداد لاستقبال المواطنين وندعو الجميع للتضامن لمساعدة أهلنا للخروج من محنتهم. نصلي لأجل الشهداء والجرحى والطاقم الطبي والدفاع المدني والصليب الأحمر، ونسأل الله ليقوينا جميعاً لنتخلى عن مصالحنا الشخصية ونعمل لأجل الخير العام”.