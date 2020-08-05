كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكر المرعبي “جميع المحبين الذين أبدوا عاطفة كبيرة نحوه، عبر دعواتهم، والعناية الالهية انقذته بأقل أضرار جسدية”. ولفت المكتب إلى أن “الأضرار الجسيمة أصابت منزله كبقية المنازل في بيروت، موضحا أنه بحاجة الى الراحة واخذ العلاجات الطبية ومطلوب منه عدم القيام بأي جهد في هذه المرحلة، على أن يعود الى ممارسة نشاطه بعد العملية المقبلة”. وختم معزيا ذوي الشهداء وطالبا الشفاء العاجل للجرحى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المرعبي خضع لعملية جراحية وسيخضع لأخرى الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.