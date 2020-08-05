لبنان | بالفيديو – عصام يخرج من تحت الركام منتصراً على الموت

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ولا يزال الدفاع المدني وفوج الإطفاء وغيرهم من الفرق تحاول انتشال المحتجزين تحت الركام بعد الانفجار الكارثي الذي تسبب باستشهاد مئات القتلى وإصابة آلاف الجرحى.
ويعود سبب الانفجار تقاعس الدولة ولفلفتها لسلاح غير شرعي وتواطؤها معه لتمرير مصالح مشتركة.
إنها دولة منكوبة، مشلولة، بائسة، رائحة دم الشهداء لا تزال على الطرقات والمسؤولون نائمون نوم رحيم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.