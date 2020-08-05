لبنان | بالفيديو – عصام يخرج من تحت الركام منتصراً على الموت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:13 مساءً - مشاركة

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ولا يزال الدفاع المدني وفوج الإطفاء وغيرهم من الفرق تحاول انتشال المحتجزين تحت الركام بعد الانفجار الكارثي الذي تسبب باستشهاد مئات القتلى وإصابة آلاف الجرحى.

ويعود سبب الانفجار تقاعس الدولة ولفلفتها لسلاح غير شرعي وتواطؤها معه لتمرير مصالح مشتركة.

إنها دولة منكوبة، مشلولة، بائسة، رائحة دم الشهداء لا تزال على الطرقات والمسؤولون نائمون نوم رحيم.