لبنان | بالصور – جولة تفقدية للرئيس عون في موقع الانفجار في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما حضر إلى المكان قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة وعسكيين. Advertisements تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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