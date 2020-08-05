لبنان | دار الفتوى أعلنت حال الطوارئ في مؤسساتها دريان: التهاون سبب فاجعة كبرى

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وناشد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان “الدول العربية الشقيقة والصديقة إغاثة الشعب اللبناني ومساعدته من النكبة التي حلت به، وتقديم كل ما بوسعهم لبلسمة جراح اللبنانيين”، واكد أن “بيروت اليوم تدفع ثمنا باهظا بالاستهتار الذي هو سمة مؤسسات الدولة والتهاون الذي سبب فاجعة كبرى لأهل بيروت ولكل لبنان”.
وطالب “الدولة والقوى السياسية أن تضافر جهودها وتتعاون لخدمة اللبنانيين وخاصة المتضررين منهم في أرزاقهم وممتلكاتهم”.
ودعا المفتي دريان “أئمة وخطباء المساجد لحث المؤمنين على التعاون والتآزر لاحتضان العائلات والأسر التي تضررت أو فقدت مساكنها وأرزاقها”. كما طلب من “صندوق الزكاة وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى، أن تتحرك فورا للكشف عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين وتقديم ما يمكن من دعم ومساندة، خصوصا للمساجد التي تعرضت لإضرار جسيمة في أبنيتها وأثاثها ومقتنياتها والمؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية التابعة لدار الفتوى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.