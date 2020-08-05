كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال حمزة في حديث لـ”الجديد”: “نوعية الهواء أثناء الانفجار وبعده كانت سيئة جدا وكان ذلك واضحا عبر حاسة الشم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | معين حمزة: مختبراتنا لا تعمل لتلبية كمية العينات التي ستؤخذ من منطقة الانفجار لتحليلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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