لبنان | القاضي رزق الله تفقد الأضرار في عدلية بيروت

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وقد تحطمت الأبواب في عدد كبير من المكاتب في الطوابق كافة، وتناثر زجاج النوافذ وتضررت الأسقف كما تبعثر عدد كبير من الملفات.

هذا وخلت العدلية اليوم واقتصر الحضور على عدد محدود من القضاة والموظفين.