كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال المجذوب عبر “تويتر”: “سنعلن عن آلية المساعدة بعد تحديد الحاجة من اللجنة المُكلفة بذلك”. وأضاف: “بتضامننا نكون أقوى لاجتياز هذه المِحْنَة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب يضع كل إمكانات وزارة التربية البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.