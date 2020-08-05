لبنان | خاص: بالفيديو والصور – بيروت منكوبة… مشاهد مروعة صباح النكسة لشوارع المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - لبنان اليوم حزين، مكسور، بيروت منكوبة بسبب تقاعس وإهمال الدولة الفاسدة والبالية. المشاهد مبكية، القلوب مليئة بالحقد والصمت، إنه يوم أسود بكل ما للكلمة من معنى. الدولة فاشلة، لا تعرف أن تتصرف، لا تعرف أصلاً سبب هذا الانفجار، دولة متقاعسة، حكام مجرمون، لا يعرفون لا رحمة ولا شفقة. إنها دولة الدمى. https://www.sawtbeirut.com/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Video-2020-08-05-at-9.04.37-AM.mp4 https://www.sawtbeirut.com/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Video-2020-08-05-at-9.05.54-AM-1.mp4 https://www.sawtbeirut.com/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Video-2020-08-05-at-9.05.54-AM.mp4 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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