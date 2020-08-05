كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونشرت منشور عبر “إنستغرام” قالت فيه: “لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدن يطمنوا عنا بعتذر كون عن بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تاذت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات وهي حالياً افضل والأولاد بأمان الحمدالله”. وأضافت: “انشاالله قريباً بتحكي معكن هي بس طلبت طمنكن عليها، صلولها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – نادين نسيب نجيم تضررت بانفجار بيروت… وريما نجيم: “صلولها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.