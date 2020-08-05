كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “نخلي مرضى غسيل الكلى في الجعيتاوي لنوزعهم على المستشفيات لأن هؤلاء المرضى بحاجة إلى غسيل دائم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مدير العناية الطبية في وزارة الصحة: لفتح البرادات لوضع الجثث في البرادات ليتعرف عليها ذويها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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