لبنان | الصليب الأحمر: قد يصل عدد الضحايا إلى الـ100

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وسط حالة استنفار أمني كبير وأوامر بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث. واستفاق اللبناني اليوم على مدينة منكوبة، بيوت محطمة، جثث مفقودة، الجرحى بالطوابير. إنه وضع مأساوي بامتياز وكارثة مأساوية بامتياز. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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