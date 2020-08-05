لبنان | سياسيون مشردون على الطرقات إثر انفجار بيروت

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في السياق، كشفت معلومات صحفية أنّ منازل ومكاتب عدد من السياسيّين في بيروت وضواحيها تعرّضت لأضرارٍ كبيرة من جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وترك عددٌ من السياسيّين منازلهم التي لم تعد صالحة للسكن وانتقلوا الى منازل جبليّة أو الى منازل أحد أفراد عائلتهم للإقامة الموقتة فيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.