لبنان | سياسيون مشردون على الطرقات إثر انفجار بيروت

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في السياق، كشفت معلومات صحفية أنّ منازل ومكاتب عدد من السياسيّين في بيروت وضواحيها تعرّضت لأضرارٍ كبيرة من جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وترك عددٌ من السياسيّين منازلهم التي لم تعد صالحة للسكن وانتقلوا الى منازل جبليّة أو الى منازل أحد أفراد عائلتهم للإقامة الموقتة فيها.