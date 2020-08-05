لبنان | مسؤول الطوارئ في “أوتيل ديو”: 20 حالة حرجة و13 وفاة إثر انفجار بيروت

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شهداء بالمئات والجرحى بالألوف، سيارات مدمرة. بيروت اليوم منكوبة، وكأن قدر هذه المدينة أن تظل تتألم.

وأفادت معلومات من مستشفى الروم أن الموظفين بدأوا عملية مسح الأضرار وإخراج ما تبقى من المعدات الطبيّة.

وقال مدير المستشفى: “لقد خسرنا 4 ممرضات في انفجار بيروت وهناك 20 شخصاً فقدوا أرواحهم في حرم المستشفى”.

وفي سياق متصل، قال مسؤول الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو: “وصل إلينا 100 شخص عقب انفجار بيروت وهناك 20 حالتهم حرجة و13 وفاة، وسيتم إجراء 50 عملية جراحية اليوم.