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شهداء بالمئات والجرحى بالألوف، سيارات مدمرة. بيروت اليوم منكوبة، وكأن قدر هذه المدينة أن تظل تتألم.
وأفادت معلومات من مستشفى الروم أن الموظفين بدأوا عملية مسح الأضرار وإخراج ما تبقى من المعدات الطبيّة.
وقال مدير المستشفى: “لقد خسرنا 4 ممرضات في انفجار بيروت وهناك 20 شخصاً فقدوا أرواحهم في حرم المستشفى”.
وفي سياق متصل، قال مسؤول الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو: “وصل إلينا 100 شخص عقب انفجار بيروت وهناك 20 حالتهم حرجة و13 وفاة، وسيتم إجراء 50 عملية جراحية اليوم.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مسؤول الطوارئ في “أوتيل ديو”: 20 حالة حرجة و13 وفاة إثر انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.