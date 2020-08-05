لبنان | يوم أسود على لبنان… ضحايا وجثث لا تزال في البحر بعد الانفجار

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في السياق، أفادت مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن هناك ضحايا وجثث لا تزال في البحر بعد انفجار الأمس.
وأكدت المصادر ألا صحة للمعلومات عن صاروخ استهدف العنبر 12 والقصة بدأت مع عملية تلحيم لإحدى الفجوات في المرفأ.
في سياق متصل، أفادت مصادر في مرفأ بيروت أن حجم الدمار كبير جداً والجيش يطوّق المكان تنفيذا لحال الطوارئ التي اعلنت بالأمس.
توازياً، أفادت معلومات في مستشفى الروم أن عدد من الموظفين حضر في هذه الأثناء لتفقد الأضرار وتمّ إجلاء كل المرضى من المستشفى.
وعلم أن قسم العيادات الخارجية تضرر وهناك تخوّف على سلامة الموظفين الذين دخلوا إلى المكاتب لسحب ما يمكن سحبه من المستندات.
كما كشفت معلومات مستشفى سيدة لبنان زهاء 117 جريحا دخلوا ليلا إلى المستشفى عولج منهم 80 فيما أبقي على الآخرين لإخضاعهم لعمليات جراحية اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.