لبنان | مساعدات أميركية عاجلة للبنان لمواجهة اثار الانفجار الذي ضرب بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، عبّر رئيس الديبلوماسية الاميركية عن تضامنه الكامل مع العاصمة اللبنانية واهلها. وابلغ بومبيو الحريري ان الولايات المتحدة الاميركية ستقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة اثار الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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