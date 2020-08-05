لبنان | الصورة الأخيرة لأبطال فوج إطفاء بيروت قبل الإنفجار الكارثي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كم هو محزن أن يصبح من كرّس نفسه لانقاذ الناس، مجرد ذكرى… عناصر اطفاء فوج بيروت هرعوا إلى المرفأ لاخماد الحريق الذي إندلع نتيجة الانفجار الاول واذ بهم يدفعون حياتهم ثمن الانفجار الثاني الذي حوّل العاصمة إلى ركام. 10 عناصر من فوج اطفاء بيروت لم يبق منهم أثر، اختفوا وآلياتهم، إلا أنهم بالتأكيد سيبقون ذكرى في قلوب اللبنانيين. فهم ابطال لبنان… هم شهداء الوطن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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