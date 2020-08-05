لبنان | عنبر 12..الضربة القاضية للبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

2750 طن من نترات الامونيوم ، أودت بحياة العشرات وآلاف الجرحى حتى الساعة، كما تسببت بأضرار بالغة لآلاف المنازل. ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

وكان قد أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني “بيروت” مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل الذي هز أرجاء العاصمة، وأوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين عندما يجتمع غدا الأربعاء.

كما أعلن رئيس الجمهورية الحداد الوطني على ضحايا الانفجار 3 أيام، وأعطى الرئيس عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وكذلك تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

كما وقد تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الازمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.

ومن جهته صرح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بأن “المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 هي “نترات الأمونيوم” وعليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك”، مؤكدا أنه “تمت السيطرة على 80% من الحريق في مرفأ بيروت”.

وفاة أمين عام حزب الكتائب..وعشرات المفقودين

وأدى الانفجار في بيروت إلى مقتل أمين عام حزب الكتائب اللبنانية، نزار نجاريان متأثرا بجراحه، ووصف محافظ بيروت مروان عبود الانفجار بالـ “هيروشيما” وأضاف المحافظ: “فقدنا فريق إطفاء ولا ندري أين هم عناصره”.

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ونتيجة للانفجار الهائل، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في المرفأ، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح، بعضهم إصاباتهم خطيرة

كما أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة عن فقدان سبعة موظفين في الاهراءات جراء الانفجار في ميناء بيروت. بالإضافة إلى عشرات المفقودين والذين فقد ذويهم التواصل معهم منذ لحظة التفجير، وجرى تداول صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف عليهم.

وكانت قد أخلت تل أبيب مسؤوليتها عن التفجير، وتحدث مسؤول اسرائيلي بأن لا علاقة لإسرائيل بتفجير مرفأ بيروت.

وصرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن عسكريون أميركيون يعتقدون أن الانفجار أقرب إلى هجوم أو قنبلة أو شيء من هذا القبيل.

وأبدت الدول العربية والأجنبية تعاطفها مع الشعب اللبناني، وعرضت العديد من الدول مساعدتها للدولة اللبنانية، وفي هذا السياق تصل اليوم إلى بيروت 3 مستشفيات ميدانية، حيث سترسل قطر مستشفيين ميدانيين سعة كل منهما 500 سرير. كما سيرسل العراق مستشفى ميداني وكميات من النفط طوال الأزمة وكذلك أعلنت فرنسا إرسال مساعدات ستصل تباعا.

كارثة إنسانية، هذا هو المشهد في بيروت، صورة متكافئة مع السلطة، دمار سياسي واقتصادي واجتماعي وكأن المشهد ما كان ليكتمل دون دمار بيروت اليوم، قتلى وجرحى وأضرار مادية جسيمة، تنذر بأزمة لم يراها لبنان سوى في ظل عهد ادعى القوة، فكانت النتيجة أن يموت اللببناني جوعا، انتحارا، على أبواب المستشفيات، أو برصاصة طائشة، حادث سيارة، أو بأطنان من نترات الأمونيوم، ليبقى السؤال، غدا كيف اللبناني يموت؟