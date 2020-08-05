لبنان | بهاء الحريري: ما جرى في بيروت الحبيبة والجريحة كارثة إنسانية تعجز كلماتنا عن وصفها

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وأضاف بهاء الحريري” بما أن الحكومة الحالية والطبقة السياسية الفاسدة والحاكمة يتحملون المسؤولية الكاملة قانونياً وسياسياً ومعنوياً عما حدث في مرفأ بيروت فإن السؤال الأهم هنا: كيف يقومون بتخزين مواد شديدة الإنفجار – بإعترافهم طبعاً – في منطقة حيوية مجاورة للسكان ، وداخل شريان إقتصادي تمر عبره 70% من الواردات؟ ”
لافتاً إلى ان” هذا النظام الفاسد والمؤمن بالمحاصصة ، والباحث عن المصالح الضيقة غير آبه بحياة اللبنانيين المنكوبين، إن مدينة بيروت التي بناها شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري رحمه الله يدمرها الآن هؤلاء علناً، وعلى الشعب أن يحاسبهم عاجلاً! وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم”.
وجاء البيان بعد الدمار الرهيب الذي حلّ على بيروت نتيجة وقوع انفجارين ضخمين في مرفأ العاصمة، وسقوط نحو 63 شهيداً وما يقارب 3000 جريحاً حتى الساعة، وحديث المسؤولين عن ان الانفجار ناجم عن حاوية تحتوي على “نترات الأمونيوم”، وهذه مادة قابلة للانفجار، تم احتجزها وتفريغها بمستودع خاص بالكيماويات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.