لبنان | تيننتي : تضرر باخرة لليونيفيل و اصابة واصابة عدد من افراد قوة حفظ السلام

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“نتيجة للانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت مساء اليوم ، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في المرفىء، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح – بعضهم إصاباتهم خطيرة”.
واضاف :”تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.كما تقوم اليونيفيل حاليا بتقييم الوضع ، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة”.
وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ستيفانو ديل كول: “نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.