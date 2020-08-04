لبنان | صور مروعة لانفجار بيروت..ومساعدات ستصل إلى لبنان في الساعات المقبلة

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وأظهر الانفجار مشاهد مروعة للمصابين جراء الانفجار، والذين لا زالوا يتوافدون حتى الىن إلى المستشفيات، كما ألحق الانفجار بالمنشآت أضرارا جسيمة وكارثية.

ومن جهة أخرى أعلن حزب الكتائب اللبنانية عن وفاة أمين عام الحزب نزار نجاريان متأثرا بجراحه في منزله،

وصرح رئيس الحكومة حسان دياب قائلا:” بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب وانها محنة لا تنفع في مواجهتها الا الوحدة الوطنية وما حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عنه الثمن”

وأضاف:المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات ولن نستبق التحقيقات بشأن انفجار بيروت

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وسيعقد الليلة المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا طارئا للبحث في الانفجار كما وأُعلن عن الحداد الوطني غدا الأربعاء

وأكدت العديد من الدول الأجنبية والعربية عن تضامنها مع لبنان وأقدم العديد من الدول على تقديم المساعدة جراء الانفجار، وقامت فرنسا بإرسال مساعدات إلى لبنان، بالإضافة إلى الكويت التي أرسلت مساعدات طبية، كما وأبدى الاتحاد الأوروبي عن استعداده الكامل للمساعدة أيضا.



